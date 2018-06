Op straat spelen: voor 1 keer mag het in Sint-Pieter 28 juni 2018

De leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Pieter hebben zich gisteren een hele voormiddag kunnen uitleven op straat. De Marechalstraat was volledig verkeersvrij gemaakt als afsluiter van de STRAP-dagen (stappen of trappen naar school, red.). De kinderen speelden spelletjes en voor de gelegenheid werd ook een springkasteel geplaatst. "Als school vinden we de verkeersleefbaarheid van de schoolomgeving erg belangrijk", zegt directeur Kristof Benoot. "Daarom namen we ook dit jaar weer deel aan de STRAP-campagne. Leerkrachten, leerlingen en hun ouders werden gestimuleerd om op een duurzame en veilige manier naar school te komen. Deze spelletjesvoormiddag was een beloning voor de vele inspanningen!"





