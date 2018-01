Oostkampse trucker rijdt voetganger aan 02u51 0

Een 28-jarige trucker uit Oostkamp heeft maandagvoormiddag een zwaar verkeersongeval veroorzaakt op de Steenweg Deinze in Nazareth. Daar reed hij een 18-jarige Franse voetganger aan, die de carpoolparking verliet en tussen twee geparkeerde auto's de baan wilde oversteken. Het slachtoffer liep levensgevaarlijke verwondingen op en werd in kritieke toestand naar het UZ in Gent overgebracht. Daar week in de loop van de dag het levensgevaar. (JEW)