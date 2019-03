Oostkampse bevolking groeit met 122 inwoners Siebe De Voogt

15 maart 2019

13u52 0 Oostkamp Het aantal inwoners van de gemeente Oostkamp blijft jaar na jaar lichtjes stijgen. Vorig jaar steeg het bevolkingsaantal naar 23.690. Dat zijn er 122 meer dan eind 2017.

In Oostkamp zelf kwamen er in 2018 170 inwoners bij. Het inwonersaantal van Hertsberge steeg met 10 inwoners, terwijl Waardamme er 28 bij kreeg. Enkel in Ruddervoorde nam het aantal inwoners af met 86. De stijging van het bevolkingsaantal in Oostkamp en deelgemeentes is deels te wijten aan het geboortecijfer, dat hoger lag dan het sterftecijfer. Zo waren er vorig jaar 233 geboorten en 203 sterfgevallen. 1.262 mensen verlieten dan weer Oostkamp, terwijl er 1.354 kwamen wonen. “Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio”, reageert burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Sterke punten zijn onder meer de strategische ligging, het sterke verenigingsleven en de combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. We blijven ook de komende jaren verder inzetten op de aangroei van Oostkamp. Specifiek voor deelgemeente Ruddervoorde, wordt er momenteel actief werk gemaakt van plannen rond woonuitbreiding. Dit zal in de toekomst niet alleen jonge gezinnen aantrekken, maar ook een antwoord bieden aan de vergrijzing die eraan komt.”

