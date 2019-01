Oostkampenaars kunnen zondag gratis klinken op het nieuwe jaar Siebe De Voogt

02 januari 2019

15u04 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp organiseert zondag een gratis nieuwjaarsreceptie voor haar inwoners. Die gaat dit jaar door van 10.30 tot 12 uur aan de kerk in Baliebrugge.

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) verwelkomt iedereen samen met kinderburgemeester Toon Claes en houdt naar goede gewoonte zijn nieuwjaarstoespraak. Het gemeentepersoneel voorziet nadien elke gast van een glas. Naast frisdranken, wijn en jenever is er ook lekkere soep, bereid door slagerij De Jachthoorn. Brouwerij Stokhove zorgt voor de nodige Waardamse Tripels en Frambozen. Liefhebbers kunnen bij hun drankje ook een frietje kopen. Voor de inwoners die iets minder goed te been zijn, zullen stoelen voorzien worden in de kerk. Tot slot werd er ook gedacht aan de kinderen. De gemeente organiseert een tekenwedstrijd. Elk kind kan de tekening downloaden op de website oostkamp.be, inkleuren en meenemen naar de nieuwjaarsdrink. Na de toespraak worden twee winnaars getrokken in de leeftijdsgroepen 2 tot 5 jaar en 5 tot 10 jaar. Zij krijgen een prijs ter waarde van 50 euro voor kinderspeeldorp Diep in de Zee of voor Paintball Oostkamp.