Ontmoetingspop-up op Markt 07 juli 2018

Op de Markt in Ruddervoorde opent de gemeente van 25 augustus tot en met 23 september een ontmoetingspop-up. Dat is een tijdelijke groene plek pal in het centrum, waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. "We willen het dorpsleven een nieuwe schwung geven met een gevarieerd programma in samenwerking met verenigingen, handelaars en organisaties", klinkt het. Organisaties krijgen de kans hun activiteit in de pop-up te houden. Ideeën en suggesties via mail popup@oostkamp.be of op het nummer 050/81.99.30. (SDVO)