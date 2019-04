Omgevallen bomen aan afrit E40 worden geruimd na stormweer in maart Siebe De Voogt

08 april 2019

15u04 0 Oostkamp Deze week worden aan de afrit van de E40 in Oostkamp bomen geveld. Bij het stormweer in maart waaiden verschillende exemplaren om. De overige kunnen volgens het Agentschap Wegen en Verkeer mogelijk een gevaar betekenen voor het verkeer bij zware windstoten.

Het stormweer in maart hield lelijk thuis in het kleine bosje naast de afrit van de E40 richting binnenland in Oostkamp. Verschillende bomen waaiden door de hevige windstoten om. Anderen vormen volgens het Agentschap Wegen en Verkeer een gevaar bij nieuw stormweer. “De ondergrond op het terrein is niet geschikt voor de eiken en populieren”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse. “Ze kunnen er geen stevig wortelstelsel ontwikkelen en zijn dus gevoeliger bij hevige wind.”

Nieuwe bomen geplant

Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg een kapmachtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos en gaf de opdracht aan een gespecialiseerde firma om deze week de omgewaaide bomen te ruimen en nog rechtstaande exemplaren te vellen. De werken moeten tegen 15 april afgerond zijn. Het verkeer zal geen hinder ondervinden. Na het vellen worden elzen en lage bosrandsoorten aangeplant: groen dat wel geschikt is voor het terrein. Een precieze datum is daarvoor nog niet gekend.