Nu ook zwembad De Valkaart volledige paasvakantie gesloten nadat arbeider op buis trapt en lek veroorzaakt Siebe De Voogt

09 april 2019

13u10 5 Oostkamp Het zwembad De Valkaart in Oostkamp zal de hele paasvakantie gesloten zijn. Een arbeider trapte maandag op een buis en veroorzaakte zo een lek. De brandweer moest het zwembad uiteindelijk leegpompen. “We maken van het incident gebruik om vroeger dan gepland al enkele herstellingen uit te voeren”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

De zwembaden in de streek lijken deze paasvakantie wel vervloekt. Nadat maandag bekend raakte dat het zwembad in Beernem twee weken de deuren moet sluiten door technische problemen, zal nu ook het zwembad De Valkaart in Oostkamp de volledige vakantie moeten sluiten. Een externe firma voerde maandag een technische controle uit als voorbereiding voor de geplande renovatiewerken. In de kelder van De Valkaart was een arbeider van het bedrijf op een polyester buis gaan staan, waardoor die loskwam. Het gevolg was een lek dat het water van het zwembad langzaam in de kelder deed lopen. “Farys heeft als beheerder van het zwembad eerst onderzocht of het mogelijk was het lek te herstellen zonder het zwembad volledig te laten leeglopen”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar, waardoor de brandweer ter plaatse is moeten komen om het bad en de kelder leeg te pompen.” Nu het zwembad leeg is, wordt eerst de losgekomen buis hersteld.

Weer open op 23 april

De gemeente maakt van de situatie gebruik om al enkele werken uit te voeren die normaal tijdens het renovatieproject later dit jaar gepland stonden. “De elastische voegen van de zwemkom worden vervangen vooraleer de kuip opnieuw wordt gevuld”, stelt de Keyser. “Door die werken nu al uit te voeren, zal het zwembad tijdens de grote renovatiewerken gevuld kunnen blijven. Na de noodzakelijke herstellingen wordt het bad opnieuw gevuld, verwarmd en worden de chloorwaarden op niveau gebracht. We schatten dat het zwembad uiteindelijk op 23 april opnieuw zal kunnen opengaan. Alle zwemclubs, sportverenigingen en sportkampen werden op de hoogte gebracht. De scholen die na de paasvakantie komen zwemmen, zullen geen hinder ondervinden.”

Vorige maand nog maar raakte bekend dat de grote renovatie van het zwembad De Valkaart met vijf jaar wordt uitgesteld. Normaal zou het complex acht maanden sluiten nadat in 2016 duidelijk werd dat de gebouwen kampten met betonrot en andere problemen. De kosten van de renovatie bleken echter hoger dan aanvankelijk gedacht, waardoor het gemeentebestuur dit jaar enkel de hoogst noodzakelijke herstellingen laat uitvoeren. Vanaf 20 mei zal het zwembad daarom voor onbepaalde tijd sluiten.