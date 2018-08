Nieuwe workshop rond mobiliteit 21 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Oostkamp blijft verder werken aan het verbeteren van de mobiliteit. Het organiseert daarom op 10 september een nieuwe workshop, waarbij actiefiches voor duurzaam verkeer zullen worden uitgewerkt. De avond gaat om 19 uur van start in OostCampus. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via mobiliteit@oostkamp.be of op 050/81.98.82. Eerder deden experts al 'een Ronde van Oostkamp', waarbij ze mensen op straat vragen stelden. Inwoners konden al hun ideeën ventileren op een infoavond. (SDVO)