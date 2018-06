Nieuwe spoorwegbrug ingehuldigd 09 juni 2018

02u53 0 Oostkamp Na anderhalf jaar werken is de nieuwe spoorwegbrug in Moerbrugge gisteravond officieel ingehuldigd.

Een groep kinderen van de nabijgelegen basisschool De Vaart, het gemeentebestuur en de buurtbewoners vierden het einde van het project dat aanzienlijke hinder met zich meebracht. "Nochtans was de belangrijke verbindingsas tussen Oostkamp en Brugge amper vier weken en enkele nachten volledig afgesloten voor het verkeer", zegt woordvoerster Charlotte Verbeke van spoornetbeheerder Infrabel.





"We investeerden in totaal 5 miljoen euro in het project. De bouw van deze bredere boogbrug boven de drukste spoorverbinding van het land was noodzakelijk voor de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Het doel is de kust-regio toegankelijker te maken vanuit het binnenland."





Intussen zijn de voorbereidende werken om de Bareelstraat en Everaertstraat te verplaatsen volop bezig, zodat er plaats vrijkomt voor de nieuwe sporen. Infrabel en NMBS zijn gestart met de vernieuwing van de tunnel voor reizigers.





"Er komen nieuwe perrons en het beschermde stationsgebouw wordt heropgebouwd. Vanaf 12 juni zal de bestaande onderdoorgang afgesloten worden en moeten voetgangers en reizigers de tijdelijke voetgangersbrug gebruiken. Fietsers kunnen gebruikmaken van de nieuwe spoorwegbrug."





Het einde van de werken is in het voorjaar van 2020. (SDVO)