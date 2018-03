Nieuwe Lidl-vestiging geopend aan de Rampe 29 maart 2018

02u40 0 Oostkamp Op het nieuwe industrieterrein aan de Rampe in Oostkamp is gisteren de gloednieuwe Lidl geopend. Klanten konden genieten van een vers ontbijt en de eerste klant mocht zelfs een minuut gratis winkelen.

De vestiging langs de Gaston Roelandtsstraat vervangt de vorige supermarkt, die gelegen was in de Kortrijksestraat.





"We bieden in totaal een assortiment van 1.500 producten aan, waarvan 90 procent eigen merken zijn", vertelt Isabelle Colbrandt van Lidl.





"Deze vestiging krijgt een uitgebreide bakkerij, waar dagelijks meerdere keren gebakken zal worden. We besteden veel aandacht aan lokale producten en voorzagen in dit filiaal dan ook een biohoek met een groot assortiment aan bioproducten." Het nieuwe Lidl-filiaal heeft een totale oppervlakte van 1.342 vierkante meter en stelt meer dan 30 medewerkers te werk.





Buiten zijn 86 parkeerplaatsen voorzien. "Bovendien zijn buiten enkele laadpalen voorzien, waaraan klanten tijdens het winkelen hun elektrische wagen of fiets gratis kunnen opladen."





Tijdens de eerste vier weken zullen klanten in de nieuwe Lidl kunnen genieten van enkele scherpe kortingsacties.





Het filiaal is elke weekdag open van 8.30 tot 20 uur en op zaterdag tot 19 uur. Zondag is de vaste sluitingsdag.





