Nieuwe Lidl halve dag gesloten door staking 07 april 2018

02u37 0 Oostkamp De nieuwe Lidl in Oostkamp is gisteren in de voormiddag gesloten gebleven door een stakingsactie. De christelijke vakbond protesteerde tegen de hoge werkdruk in de winkel én het 'schrikbewind' bij de Duitse discounter.

"Met de vakbond wijzen we al een tijd op de te zware werkdruk", zegt LBC-NVK-secretaris Johan Lippens. "Nu zijn we verbolgen, omdat de directie kiest voor een waar schrikbewind, waarbij iedereen voortdurend bang moet zijn om aan de deur te worden gezet." De spreekwoordelijke druppel was het ontslag van de verkoopmanager in Oostkamp die vorige week aan de deur werd gezet, omdat enkele rekken niet waren aangevuld. De klanten stonden gisterochtend met gemengde gevoelens voor een gesloten deur. "Zullen ze onze benzine betalen voor de verloren rit? Ik heb twintig kilometer gereden, omdat ik verwachtte hier alles te kunnen vinden. De klant is de dupe", zegt een vrouw. Ook Fernand Vanden Broucke kon zijn boodschappen niet doen. Hij reageerde iets milder. "Die mensen moeten niet met zich laten sollen. Er zijn nog winkels om onze boodschappen te doen", glimlacht Fernand. De vakbond koos voor zijn actie de winkel in Oostkamp uit, omdat die nog maar een week open is. "We merken dat het personeel even tijd moet krijgen om te wennen aan een nieuw filiaal. Maar die tijd krijgt het niet, want ook in een nieuwe winkel gelden de normale standaarden van werkdruk", zegt Johan Lippens. Om 11 uur ging de winkel terug open na overleg met de regionale directie. Dinsdag volgt verder overleg met de nationale directie. (MMB)