Negatief advies voor dempen Erkegemse put 05 mei 2018

De gemeente Oostkamp heeft negatief advies verleend voor het gedeeltelijk dempen van de Erkegemse put. Eigenaar Dirk Paridaen diende bij de provincie een aanvraag tot omgevingsvergunning in. Hij wil op termijn de visvijver verkavelen en er 16 woningen opbouwen. Tijdens het openbaar onderzoek werden liefst 184 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. "In woongebied is groene ruimte erg belangrijk", zegt burgemeester Jan de Keyser. "Bovendien is de vijver erg waardevol door zijn omvang en ouderdom. We zijn daarom voor het behoud ervan en werken bovendien aan een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.) om dergelijke vijvers in woongebied beter te kunnen beschermen." Het is de provincie die uiteindelijk zal beslissen of er al dan niet een omgevingsvergunning wordt toegekend aan de eigenaar. Zij kunnen het advies van de gemeente nog steeds naast zich neerleggen. (SDVO)