Nachtconciërge van hotel steelt wagen tijdens eerste werknacht, maar crasht en belandt in cel Siebe De Voogt

05 april 2019

16u09 0 Oostkamp De nachtconciërge van een hotel in Oostkamp heeft zich zondagnacht niet van beste kant laten zien. Niels H. (23) ging tijdens zijn eerste werknacht aan de haal met de auto van een collega, maar kreeg een ongeval. Hij keerde schoorvoetend terug naar zijn werkplek en vloog prompt achter de tralies.

De twintiger kreeg zondagnacht de kans om zich te bewijzen als nachtconciërge in het Oostkampse hotel. Zijn job moet hem niet echt gelegen hebben, want rond middernacht besliste Niels H. de autosleutels van een collega te nemen. Hij ging naar de wagen en reed weg. Bij het verlaten van de parking botste H. echter tegen een betonblok. Toen zijn baas even later nog eens belde, sloeg hij volledig in paniek. Hij reed met de auto door enkele struiken en kwam uiteindelijk tot stilstand in een veld. Voor H. zat er niets anders op dan terug te keren naar het hotel. Zijn baas had intussen de politie opgebeld, die hem bij aankomst in de boeien sloegen. H. bleek eerder al in aanraking te zijn gekomen met het gerecht. Zijn voorwaarden die hij bij een eerdere veroordeling had opgelegd gekregen, waren nog maar net afgelopen. De onderzoeksrechter besliste de twintiger aan te houden. Na vijf dagen in de cel te hebben gezeten, liet de raadkamer hem vrijdagmorgen vrij onder strenge voorwaarden. Later zal Niels H. zich normaal nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.