Na tien jaar heeft Hertsberge met “Coureur Local” opnieuw een volwaardige fietswinkel Siebe De Voogt

28 maart 2019

16u16 0 Oostkamp In de Proosdijstraat in Hertsberge opent dit weekend fietswinkel Coureur Local de deuren. Eigenlijk ging Maarten Decuypere (38) vorig jaar al van start met z’n zaak, maar nu gaat hij minder werken om zich volop op de fietsenbranche te kunnen storten.

Tien jaar geleden stopte Norbert Vangaver met zijn fietsenzaak in de Lodistraat. Sindsdien zat Hertsberge zonder fietswinkel. Vorig jaar al ging Maarten Decuypere (38) – geboren en getogen in de Oostkampse deelgemeente – van start met z’n eigen zaak Coureur Local nabij het Lodikruispunt. Hij bleef echter voor vier vijfden werken als coach bij Groep Intro, waardoor de openingsuren beperkt waren. Dat verandert vanaf volgende week. “Ik werk nu halftijds en zal me meer op m’n winkel kunnen storten”, vertelt Maarten. “Mijn eerste jaar was eigenlijk een inloopjaar. Nu begint het echt.” Zaterdag en zondag organiseert Coureur Local een heus openingsweekend met leuke acties. “De klanten krijgen 10 procent korting bij de aankoop van een fiets en kunnen het ganse weekend gratis elektrische fietsen testen. In de mobiele caravan Carafé uit Beernem zullen de mensen ook kunnen genieten van een Kwaremont-biertje.”

Maarten is al van jongs af aan gebeten door de koers. Een eigen fietswinkel was dan ook zijn grote droom. “Als student deed ik een vakantiejob bij een fietsverhuurder aan de kust. Ik heb me nadien ook zelf bijgeschoold tot mecanicien. Ik zal in Coureur Local dus niet alleen fietsen voor alle leeftijden verkopen, maar ook zelf fietsen herstellen. Ik richt me daarbij vooral op de inwoners van Hertsberge en omgeving. In ons dorp wordt veel met de fiets gereden en met ex-geletruidrager Willy Van Neste hebben we ook een lokale wielerheld in ons midden.” Coureur Local is zaterdag en zondag doorlopend open van 9 tot 18 uur. Vanaf volgende week wijzigen de openingsuren. Voortaan zal de fietswinkel op maandag open zijn van 9 tot 18 uur, op woensdag tussen 14 en 20 uur, op vrijdag van 13 tot 19 uur en op zaterdag tussen 9 en 18 uur. Meer info: www.coureurlocal.be.