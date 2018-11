Na meer dan 20 jaar bloemen verkoopt Isabelle nu thee en koffie 23 november 2018

02u27 0

Bloemenwinkel Amaranthus langs de Proosdijstraat in Hertsberge heeft een metamorfose ondergaan. Onder de naam 'Belle Thé' verkoopt Isabelle Fiers voortaan verse theeproducten.





"In Amaranthus bestond een deel van ons gamma al uit thee en honing. We hebben gebruik gemaakt van de wegenwerken voor onze deur om de winkel opnieuw in te richten en ons volledig te specialiseren in thee en koffieproducten. We bieden de klanten ook chocolade, snoep en honing aan." Isabelle zegt de bloemenwereld na meer dan twintig jaar vaarwel. Al verkoopt ze in haar nieuwe zaak wel nog wat orchideeën en kleine plantjes. "Het wordt iets compleet anders, maar ik zie het volledig zitten", zegt ze. Belle Thé is vandaag voor het eerst open tussen 9 en 18 uur. Ook morgen en zondag verwelkomt Isabelle haar klanten in haar nieuwe zaak. (SDVO)