Na kerstvakantie start nieuwe fase van werken in Proosdijstraat Siebe De Voogt

02 januari 2019

11u01 0 Oostkamp De werken in de Proosdijstraat in Hertsberge gaan vanaf maandag een nieuwe fase in. Als alles goed gaat, start de aannemer met de heraanleg van het stuk tussen de Kraaiveldstraat en Sterredreef.

De drukke verbindingsas tussen Ruddervoorde en Hertsberge zal tijdens de nieuwe fase van de werken zeker tot volgende zomer afgesloten zijn vanaf de Sterredreef voor het verkeer uit de richting van Ruddervoorde. Nu kunnen bestuurders vanuit de Proosdijstraat nog naar de Kraaiveldstraat of Breeweg rijden. Fietsers en voetgangers zullen vanaf maandag normaal wel nog door kunnen. Voor de autobestuurders is een omleiding voorzien via de Kruiskalsijde, Kortrijksestraat, Siemenslaan, Hertsbergsestraat en het Lodikruispunt of via de E403 en E40. De Hertsbergeveldstraat wordt voorbehouden voor plaatselijk verkeer. De politie Het Houtsche zal een extra oogje in het zeil houden voor chauffeurs die zich niet aan de tijdelijke maatregel houden. Ook de bussen van De Lijn met lijnnummers 21 en 64 volgen tijdens de werken een alternatieve route die terug te vinden is op de website www.delijn.be/oostkamp. Meer info over de werken via mail op het adres openbarewerken@oostkamp.be of telefonisch op het nummer 050/81.98.80.