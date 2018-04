Na drieste inbraak bij KSVO: ouders voetballers organiseren benefiet 04 april 2018

02u31 0 Oostkamp De ouders van drie jonge voetballers van KSV Oostkamp slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen na de drieste inbraak van twee maanden geleden.

Daarbij richtten inbrekers voor meer dan 10.000 euro schade aan. Ze goten onder meer frituurolie uit over de vloer en gingen aan de haal met elektronica, drank en eten. Op 5 mei organiseren Stefaan Vansimaeys, Stefaan Plovie en Barbara Duyck een grootse benefiet om de kosten wat te recupereren. "Toen we hoorden over de inbraak in de kantine, schrokken we enorm van de drieste werkwijze van de daders en wat ze allemaal buit hadden gemaakt", vertelt Barbara.





Wandelvoetbal

"Onze kinderen spelen al jaren bij KSVO en we kwamen dan ook op het idee om iets te organiseren. Voorzitter Paul Devliegere en bestuurslid Luc Bossu sprongen meteen mee op de kar." De benefiet op 5 mei gaat om 14 uur van start. De hele namiddag vindt er kinderanimatie plaats en wordt er ook een jeugdvoetbaltornooi georganiseerd. Ook de ouders en grootouders kunnen zich uitleven in een partijtje 'wandelvoetbal'. "Daarnaast komt het CP-team (waarin kinderen met een fysieke beperking spelen, red.) een demonstratietraining geven. We sluiten de dag vanaf 18 uur af met een eetfestijn en een dansfeest." De opbrengst van de benefiet gaat integraal naar de jeugdwerking van KSV Oostkamp. "We hopen op mooi weer en een grote opkomst", zegt Barbara. "Vrijwilligers die de dag zelf willen helpen, zijn ook nog zeker welkom." (SDVO)