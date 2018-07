Na drie jaar opnieuw Shoppingloop 19 juli 2018

02u24 0

Na drie jaar afwezigheid wordt op vrijdagavond 3 augustus opnieuw een Shoppingloop georganiseerd in het centrum van Oostkamp. De loopwedstrijd wordt naar goede gewoonte opnieuw de opener van het kermisweekend. Voor de eerste keer neemt atletiekvereniging FLAC Oostkamp de organisatie op zich. Tot 2015 was die nog in handen van ABAV Brugge. De organisatie mikt net als de vorige veertien edities op zo'n 400 deelnemers. De laatste winnaar van de Shoppingloop was marathonloper Koen Naert uit Moerbrugge, die twee jaar geleden nog deelnam aan de Olympische Spelen in Rio. (SDVO)