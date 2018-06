N-VA schuift jonge leeuwen naar voren 22 juni 2018

N-VA Oostkamp gooit voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober twee jongeren voor de leeuwen. Michiel Musschoot (19) is geboren en getogen in Oostkamp. Hij is student Vastgoed en actief als leider bij de KSA. Daarnaast is Michiel ook lid van tennisclub Orscamp. Hij zet straks zijn eerste stappen in de politiek. Arnout Verstraete (18) is student Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Gent en al twee jaar leider van de KSA in Ruddervoorde. Hij kreeg de politiek met de paplepel ingegeven, want zijn moeder Sofie Pintelon en vader Wies Verstraete waren jarenlang actief binnen de Volksunie en N-VA. Arnout is verder ook lid van de fanfare in Waardamme. Het verenigingsleven, de verkeersveiligheid en het jeugdwerk worden zijn aandachtspunten in de gemeente. (SDVO)