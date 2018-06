N-VA-dames spelen thuismatch tegen Leekens 16 juni 2018

02u51 0 Oostkamp De Oostkampse N-VA-afdeling pakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober uit met sterke vrouwen: Elke Robberechts van brasserie Zonnebloem in Moerbrugge, Barbara Neirinck van de bekende bakkerij Van Acker in Hertsberge en huidig gemeenteraadslid Ann Vander Bauwede.

Bij de inwoners van Hertsberge moeten ze onder meer stemmen kunnen afsnoepen van ex-bondscoach Georges Leekens, die lijstduwer wordt voor CD&V. "Elke woont al 15 jaar samen met haar man en kinderen in Hertsberge", zegt Patrick De Groote van N-VA Groot-Oostkamp. "Samen baten ze Zonnebloem uit in Moerbrugge. Barbara heeft samen met bakker Wim Van Acker vier kinderen. In hun bakkerij heeft ze een goede kijk op het dorpsleven. Ann Vander Bauwede deed al zes jaar ervaring op in de gmeenteraad en geeft les in Spermalie vzw De Kade. Samen met onze twee nieuwkomers vormt ze een sterk drietal in Hertsberge. Alle drie zijn het mensen die met beide voeten in het dagelijkse leven staan en bereid zijn te zetelen, indien ze verkozen worden." De vernieuwing van het centrum van Hertsberge wordt voor de vrouwen een belangrijk aandachtspunt. "Het is zeker een actiepunt van onze lokale N-VA-afdeling. We hopen dat de meerderheid de beloftes om de dorpskern te vernieuwen eindelijk eens zal uitvoeren."





(SDVO)