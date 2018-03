N-VA: "Bekleed nutskasten met historische foto's" 17 maart 2018

De N-VA wil de nutskasten in Oostkamp laten bekleden met historische foto's, naar analogie met andere gemeenten als Deinze, Ternat en Lier. "De interesse voor lokaal erfgoed wordt alsmaar groter", zegt gemeenteraadslid Liliane Debaene. "Getuige daarvan zijn de webpagina's waarop oude foto's gepost en gedeeld worden. Door de saaie en grote nutskasten te bekleden met historische beelden, kunnen ze een soort van Oostkamps openluchtmuseum vormen. De foto's zouden een link kunnen maken met de geschiedenis van het gebouw of de plaats waar ze opgesteld staan." Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) belooft het voorstel te laten onderzoeken. "We zullen polsen bij de Erfgoedraad en heemkundige kringen wie de verantwoordelijkheid daarvoor kan nemen." (SDVO)