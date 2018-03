Motard zwaargewond 16 maart 2018

In de Proosdijstraat in Hertsberge is gisterennamiddag rond 13.30 uur een motorrijder zwaargewond geraakt. De 46-jarige man uit Wingene reed in de richting van Ruddervoorde, toen hij plots moest uitwijken voor een vrachtwagen die aan het keren was op de straat. Hij verloor zo de controle over het stuur van zijn motor. De man raakte van de weg af en kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht. Hij werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Brugge. (SDVO)