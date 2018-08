Mooie affiche voor 17de editie van ParkPop 17 augustus 2018

In het Beukenpark in Oostkamp vindt dit weekend de zeventiende editie plaats van het gratis festival ParkPop. Dé publiekstrekker is dit jaar Gers Pardoel.





Het festival gaat op vrijdag naar goede gewoonte van start met de ParkPopquiz, die in amper twee weken tijd volledig uitverkocht was. Op zaterdag staan opnieuw verschillende tributebands op het podium die onder meer Pearl Jam, System of a Down en Led Zeppelin eren. Ook de Vlaamse punkband The Kids komt naar het Beukenpark. Op zondag topt Gers Pardoel om 17.15 uur de affiche.





"We roepen iedereen op om op tijd te komen. Mogelijk moeten we het festivalterrein afsluiten als het te vol raakt", stelt de organisatie. Later op de dag geven nog Radio Guga, Les Truttes en Discobar Galaxie het beste van zichzelf. Vorig jaar klokte ParkPop af op 15.000 bezoekers. De organisatie hoopt dat aantal minstens te evenaren.





(SDVO)