Mogelijk vluchtmisdrijf na botsing op E40 Siebe De Voogt

13 december 2018

Op de E40 in Oostkamp vond deze middag rond 13 uur een ongeval plaats net voor de afrit in de richting van Brussel. Verschillende bestuurders moesten in de remmen voor een wagen die stilstond op de middenrijstrook. De bestuurder verklaarde dat hij in aanrijding was gekomen met een ander voertuig. De chauffeur was na de botsing gewoon doorgereden. De wegpolitie onderzoekt de zaak en riep de hulp in van de lokale politie Het Houtsche en lokale politie Brugge om de tweede beschadigde wagen op te sporen. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De brandweer moest wel ter plaatse komen om de brokstukken van het wegdek te verwijderen. Omstreeks 13.45 uur was de wagen op de E40 getakeld en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven.