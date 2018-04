Mogelijk geen krant in de bus door staking bpost 05 april 2018

02u39 0 Oostkamp Door een staking bij het bpost-filiaal in Oostende komt de krantenbedeling in de regio rond Brugge, Jabbeke, Blankenberge, Oostkamp, Torhout en Beernem vandaag mogelijk in het gedrang.

De staking is het gevolg van een reorganisatie van het werkschema van de Oostendse postbodes. Zo'n dertig postbodes krijgen al maanden hun post niet verdeeld binnen de werkuren en willen extra personeel. "De gesprekken met het regiomanagement draaiden op niets uit, waardoor er sinds dinsdagmorgen wordt gestaakt. Donderdag (vandaag, red.) staken de personeelsleden die instaan voor de distributie van de kranten tussen de filialen mogelijk mee, waardoor er wellicht geen kranten worden bedeeld in het noorden van de provincie", vertelt Luc Tegethoff, vertegenwoordiger van vakbond VSOA.





In de regio rond Oostende bleven de postbussen de voorbije dagen leeg. "Wij vinden het ook spijtig dat het zo moet lopen, maar de personeelsleden zien geen andere oplossing meer. Ze willen een gesprek met het nationale management van bpost, aangezien de regionale onderhandelingen op niets uitdraaien", aldus Tegethoff.





Barbara Van Speybrouck, woordvoerster van bpost, bevestigt dat verscheidene leden van de directie vandaag naar Oostende afzakken om het personeel toe te spreken. Of dat de gemoederen kan bedaren, is niet zeker. Volgens de woordvoerster zou er vandaag wel krantenbedeling zijn, in tegenstelling tot wat de vakbond stelt. (BBO)