Moerbrugge-brug afgesloten voor werken 28 november 2018

De brug over het kanaal Gent-Brugge-Oostende in Moerbrugge zal donderdagnacht afgesloten zijn voor het verkeer. De firma West Construct voert in de opdracht van De Vlaamse Waterweg onderhoudswerken uit, waardoor de brug tussen donderdagavond 22 uur en vrijdagmorgen 6 uur volledig zal openstaan. Het verkeer wordt omgeleid via Steenbrugge. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet over de brug. Volgens West Construct zullen de werken zo goed als geen geluidsoverlast bezorgen aan de buurt. (SDVO)