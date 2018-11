Moeder Overste sluit na zeven jaar de deuren 16 november 2018

02u24 0

Moeder Overste in Waardamme heeft de deuren gesloten. Het bekende eetcafé in het centrum van de Oostkampse deelgemeente was al zeven jaar dé stek voor een gezellig etentje op Vlaamse wijze. De gevulde ovenkoeken, megaburgers en rijkelijke tapasplanken maakten van Moeder Overste een van de bekendste eetcafés in Oostkamp. De sluiting komt dan ook erg onverwacht en werd door uitbaters Koen en Pascale aangekondigd op hun Facebookpagina. "Wegens de aanhoudende gezondheidsproblemen van Pascale en de steeds hoger wordende kosten bij Vadertje Staat hebben wij besloten de deuren van Moeder Overste te sluiten", staat er te lezen. "Wij bedanken iedereen voor de vele leuke momenten, het gaat jullie goed." (SDVO)