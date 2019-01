Moeder Overste heeft nieuwe eigenaars: Willemijn en Tjorven openen binnenkort eetcafé Plan B Siebe De Voogt

15u51 0 Oostkamp Het gekende eetcafé Moeder Overste in Waardamme heeft nieuwe eigenaars. Willemijn Baeten (28) en Tjorven Bauweraerts (29) openen nog dit voorjaar hun eigen eetcafé Plan B. “We blijven ons richten op speciale bieren en tapas, maar zullen ook lunches aanbieden”, vertelt het koppel.

De inwoners van Waardamme hebben niet lang moeten wachten op een nieuwe eetcafé in hun dorp. Nadat het populaire Moeder Overste in november plots de deuren sloot, openen Willemijn Baeten (28) en Tjorven Bauweraerts (29) in hetzelfde pand nog dit voorjaar “Plan B”. “We hadden eerst een ander pand op het oog, maar konden deze kans niet laten liggen”, zegt Willemijn. “Vandaar ook de naam ‘Plan B’. De tweede letter van het alfabet verwijst natuurlijk ook naar de beginletter van onze achternamen.”

Streekbieren en tapas

Moeder Overste stond bij de Oostkampenaars onder meer gekend om zijn streekbieren en tapas. Die traditie willen Willemijn en Tjorven verderzetten. “De speciale bieren en tapas zullen inderdaad een groot deel van onze kaart vormen. De tapas kunnen op een plankje bij de aperitief verkregen worden, maar ook uitgebreider als hoofdgerecht. De mensen kunnen de hapjes op die manier gezellig samen verorberen aan tafel. Gezelligheid en een huiselijke sfeer worden immers belangrijke aspecten in ons interieur. Naast de bieren en tapas zullen we in Plan B ook een lunch aanbieden met soep, hoofdgerecht en koffie. Die zal tussen 11 en 14 uur te verkrijgen zijn voor de democratische prijs van 17 euro. Onze klanten zullen daarbij telkens kunnen kiezen uit een weeksuggestie met vlees, vis of een vegetarische variant.”

Eerste stappen in horeca

Met Plan B zet Willemijn haar eerste stappen in de horeca. “Ik werk al 5 jaar als zelfstandige voor koerierdienst Link-up, maar heb wel 7 jaar achter de toog gestaan van jeugdhuis Joc den Artisjoc”, vertelt de Oostkampse. “Mijn vriend is afkomstig uit Kalmthout en heeft in Antwerpen zijn eigen restaurant: Bistro Amina. Hij heeft dus wel al heel wat ervaring en zal dan ook in de keuken staan, terwijl ik zaalverantwoordelijke wordt.” Naast zijn job als kok houdt Tjorven er ook een aparte hobby op na. Die zal in Plan B een speciale plaats krijgen. “Mijn vriend koopt oude designspullen op en restaureert ze om ze daarna door te verkopen. Op de voute van het restaurant zullen de spullen uitgestald staan als deel van ons huiselijke interieur. De klanten zullen ze echter ook kunnen kopen.”

Nog geen openingsdatum

Een exacte openingsdatum voor Plan B is nog niet gekend. Wellicht opent het restaurant eind maart of begin april de deuren. “We hebben nog heel wat te regelen, maar die deadline moeten we halen. We kijken er alvast enorm naar uit. Tjorven is enige tijd geleden vanuit het Antwerpse naar Oostkamp verhuisd. Omdat we beiden zelfstandig zijn en op verschillende tijdstippen werken, hebben we soms minder tijd voor elkaar. Met onze eigen zaak zal dat hopelijk veranderen en zullen we onze levens beter op elkaar kunnen afstemmen.”