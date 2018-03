Mazout in beek langs E403 13 maart 2018

In een afvoerbeek langs de E403 in Ruddervoorde is gisterenmorgen mazout terechtgekomen. De brandweer legde een tijdelijke dam aan, zodat het goedje zich niet verder zou verspreiden, en neutraliseerde het met een oplosmiddel. Hoe de mazout in de beek terecht kwam, is niet duidelijk. (SDVO)