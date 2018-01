Man dood teruggevonden op oprit: autopsie moet klaarheid scheppen 02u40 0 Bart Boterman De man werd gevonden op de oprit van bomenkwekerij Goossens.

Politie en parket voeren onderzoek naar een overlijden in de Gevaartsestraat in Oostkamp. Op de oprit van bomenkwekerij Goossens werd gisteren kort na de middag het levenloze lichaam van de zoon des huizes aangetroffen.





Het gaat om de 34-jarige Adriaan Goossens. De man woonde in het huis naast dat van zijn ouders en werd door zijn familie gevonden. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden en stuurde het afstappingsteam, de wetsdokter en het labo ter plaatse. "Over de omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Alle mogelijke pistes liggen nog open. Het gaat niet noodzakelijk om kwaad opzet en er zijn ook geen mogelijke verdachten opgepakt", klinkt het bij het parket van Brugge, dat een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd. Volgens onze bron waren er geen uitwendige tekenen van geweld te zien en gaat het om een natuurlijk overlijden. Mogelijk werd de man onwel en stierf hij ter plaatse. Vandaag volgt een autopsie. "Die zal wellicht meer duidelijkheid brengen", communiceert het parket nog. (BBO)