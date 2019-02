Maarten Vansteenkiste (28) legt eed af als nieuwe commissaris bij politiezone Het Houtsche Siebe De Voogt

27 februari 2019

20u50 0 Oostkamp Loppemnaar Maarten Vansteenkiste (28) is de nieuwe directeur Zonale Werking van de politiezone Het Houtsche. Hij legde woensdagavond de eed af als commissaris voor de politieraad.

Maarten Vansteenkiste behaalde in 2013 een master in de Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit van Gent en werkte daarna in 2014 een master na master af in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen. Twee jaar later besliste hij bij de politie te gaan en volgde hij de basisopleiding voor Inspecteur aan de politieschool in Zedelgem. In 2017 werkte Vansteenkiste achtereenvolgend bij de Interventiediensten van de politiezone Arro Ieper en politiezone Gent. Woensdag behaalde hij uiteindelijk zijn diploma als commissaris. Bij de politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) wordt Vansteenkiste vanaf 1 maart directeur Zonale Werking. Hij zal daarbij hoofdzakelijk de acties van de Interventiepolitie coördineren.