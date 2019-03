Livia bouwde leven op in België, maar krijgt pas na tien jaar onze nationaliteit: “Eindelijk kan ik stemmen” Mathias Mariën

27 maart 2019

13u04 0 Oostkamp Ze woont al tien jaar in België, is vijf jaar getrouwd, volgde al diverse procedures en tóch mag Livia Cortopassi uit Oostkamp zich pas sinds deze week officieel Belg noemen. “Eindelijk kan ik gaan stemmen en mee beslissen over de toekomst van mijn zoon", zegt de genaturaliseerde Braziliaanse.

In oktober vorig jaar schreeuwde Livia (31) al haar onmacht uit in deze krant. “Ik wil gewoon Belg zijn. Is dat nu zo raar? Mijn leven ligt hier. Nu mag ik zelfs niet gaan stemmen”, zuchtte de vrouw vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het probleem was een document dat volgens het Openbaar Ministerie ontbrak bij haar aanvraag. ‘Door het gebrek aan een diplomasupplement in het dossier’, stond er te lezen. Het verdict was hard: Livia - die al tien jaar in België woonde, vijf jaar getrouwd was, een integratiecursus doorliep en een zoontje had - kreeg de Belgische nationaliteit niet. Een harde slag aangezien ze na haar huwelijk eerst al vijf jaar moest wachten om een aanvraag in te dienen om zeker te zijn dat het geen schijnhuwelijk was. Na een nieuwe, lange procedure werd haar dossier deze week alsnog goedgekeurd. “Eindelijk ben ik Belg”, slaat Livia een zucht van opluchting.

Toekomst

Voor het gezin betekent de Belgische identiteitskaart veel. “Als we op vakantie vertrekken, zullen we eindelijk niet meer gescheiden worden. Als niet EU-burger moest ik tot hiertoe een aparte route volgen. Maar ik kan vooral eindelijk gaan stemmen en zo de toekomst voor mijn zoon veiligstellen”, klinkt het opgelucht. “Eerlijk? Pas nu ben ik volledig gerust dat ik definitief in België mag blijven. Met mijn Braziliaanse papieren kon ik nog altijd het land worden uitgezet, ondanks mijn leven hier.”