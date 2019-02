Legendaledreef krijgt groenere invulling: aannemer start met aanleg volkstuinen en hondenloopzone Siebe De Voogt

18 februari 2019

15u17 0 Oostkamp De Legendalesite in Oostkamp ondergaat de komende maanden een flinke metamorfose. Een aannemer start deze week met de aanleg van een hondenloopzone, een zone voor volkstuinen, een beboste grondwal langs de E40, wandelpaden en bebossing.

De werken vinden plaats in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (CLM) en moeten de Legendaledreef een nieuwe, groene invulling geven. Bij de uitvoering ervan zullen bomen moeten gekapt worden, die later in het project zullen worden gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bebossing. Het kappen van de bomen moet gebeuren voor de start van het broedseizoen. Voor de aanleg van de grondwal langs de E40 gaat het in totaal om zo’n 7.000 m². Uiteindelijk zal een oppervlakte van ongeveer 12.000 m² met nieuwe bomen beplant worden. De oppervlakte bos zal op die manier vergroten van 2 naar meer dan 3 hectare. Na de kapwerken begint de aannemer te werken aan het grondverzet voor de aanleg van de grondwal langs de E40. De bestaande grondhopen op de site zullen worden verplaatst. Na de aanpak van de Legendalesite zal ook in andere delen van Nieuwenhove gewerkt worden. Zo wordt er een fietspad aangelegd tussen de Hertendreef en de Hertsbergsestraat en Kannunik Davidstraat. In het Nieuwenhovebos langs Waterstraat komt een speelzone, net als in het stuk langs de Nieuwenhovelaan. Volgens de VLM kan er tijdelijk hinder zijn door de werken. “Al doen we er alles aan om die zo beperkt mogelijk te houden.”