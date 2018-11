Leerlingen VBS De Vaart planten vredesboom 29 november 2018

De leerlingen van VBS De Vaart in Moerbrugge, bij Oostkamp, hebben een vredesboom geplant nabij het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Canadese soldaten. Op zondag 2 september werd op de hoek van de Veldstraat en Weidestraat een monument ingehuldigd dat het stukje oorlogsgeschiedenis vertelt rond de bevrijding van Moerbrugge in de zomer van 1944. Het ging om een geherwaardeerd monument dat jarenlang te zien was op de oprit van de maker, Roger Standaert, die als 14-jarige jongen de oorlogsstrijd van dichtbij meemaakte. Het houten kunstwerk dreigde verloren te gaan door de verbouwing van het huisje, maar kreeg door VBS De Vaart een nieuwe locatie op de hoek van de Veldstraat en Weidestraat. Gisterenmorgen werd de site afgewerkt met de aanplanting van een vredesboom: een teken van hoop en toekomst. (SDVO)