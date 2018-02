Leerlingen strijden in voordrachtwedstrijd 27 februari 2018

De Oostkampse afdeling van het Davidsfonds organiseerde onlangs voor de tiende keer haar voordrachtwedstrijd. Leerlingen uit zes basisscholen namen deel aan de feesteditie en kregen allen een mooie prijs mee naar huis. Per leerjaar werd een top drie verkozen door een vakjury. Eline Claeys bekleedde de eerste plaats in het 3de leerjaar. In het 4de, 5de en 6de leerjaar wonnen respectievelijk Lenke Moeyaert, Romy Deneire en Ibe Ganne. Hanne Vandenbussche won de publieksprijs.





(SDVO)