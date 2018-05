Leerlingen ontvangen diploma's Techniekacademie 15 mei 2018

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Middenschool Sint-Pieters. Hij reikte er diploma's uit aan 77 kinderen die de Techniekacademie volgden: een initiatief van de hogeschool Vives dat kinderen twaalf woensdagnamiddagen lang laat kennismaken met techniek en technologie. "Het is te vergelijken met een kunstacademie", verduidelijkt coördinator Sabine Poleyn. "De kinderen kunnen er 'technische geletterdheid' opdoen." De Techniekacademie werd opgericht in 2013. Dit jaar schreven zich in totaal 2.500 jongeren in.





(SDVO)