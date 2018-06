Laadpaal voor elektrische wagens op Sint-Elooisplein 29 juni 2018

03u03 0

Op het Sint-Elooisplein is een laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. De laadpaal werd geplaatst in samenwerking met Eandis en Allego, die instaat voor het beheer en de exploitatie ervan. Opladen kost 0,31 euro per kWh. Bij de laadpaal zijn twee parkeerplaatsen. De paal beschikt immers over twee oplaadpunten, waardoor er twee elektrische wagens op hetzelfde moment kunnen opgeladen worden. Via een laadkaart of met de smartphone kunnen bestuurders eenvoudig elektrisch opladen en betalen. (SDVO)