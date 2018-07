Koster licht koppel op voor 175.000 euro VERKOCHT HEN DRIE APPARTEMENTEN DIE NIET BESTAAN JELLE HOUWEN

25 juli 2018

02u27 0 Oostkamp Een koppel uit Oostkamp is voor 175.000 euro opgelicht door de plaatselijke koster. Hij verkocht hen drie appartementen en een studio in Bulgarije, met de bedoeling ze later door te verkopen of te verhuren. Maar de eigendommen bestaan niet eens. Eric (78) en Liliane (74) dienden klacht in, en zijn heus niet alleen.

Dat ze goedgelovig zijn geweest en de mooie praatjes van koster Norbert G. te lang hebben geloofd, beseffen de senioren ook. "Maar er was geen énkele reden om te twijfelen aan Norbert", zeggen ze. "Hij is de gekende koster en orgelist hier. En wat hij vertelde, leek helemaal steek te houden. We waren net op pensioen en zochten een manier om onze centen te laten renderen. Het was volle bankencrisis en via een bankier kwamen we in contact met G."





De koster en de bankier liepen de deur van Eric en Liliane plat met mooie brochures en nog veel mooiere praatjes. Zij raadden hen aan te investeren in Bulga Invest Real Estata Ltd. "Concreet konden we voor een prijsje appartementen en studio's aankopen, onder andere in Sunny Beach in Bulgarije. Iets waar heel veel toekomst in zat, zei hij. Eenmaal aangekocht, konden we het weer van de hand doen. Met tot wel 30% winst. Omdat we er zelf niet gingen wonen, moest er geen tussenkomst van de notaris zijn. In 2011 en 2012 betaalden we driemaal 50.000 euro, in 2013 nog eens 25.000 euro."





Valse contracten

Maar de zogezegde appartementen, die in drie gevallen zelfs niet echt bestaan, raakten maar niet verkocht. Dus raadde Norbert G. hen aan op de verhuurmarkt te springen. Hij stelde al dan niet valse huurcontracten op en betaalde hen soms enkele duizenden euro's uit om hen te sussen. Maar in 2015, wanneer Eric en Liliane andere gedupeerden ontmoeten, blijkt dat alles een grote luchtbel is geweest. "We zijn hier erg beschaamd over. In onze omgeving weet hier niemand van, zelfs onze dochter weet het pas sinds vorige week. Met het verloren geld hadden we nu kunnen reizen, maar helaas. Er is berekend dat we met alle beloftes eigenlijk 220.000 euro moeten terug hebben. We hopen dat het gerecht haar werk doet en we nog bij leven gerechtigheid krijgen."





Het koppel nam advocaten Joris Van Cauter en Karel De Meester onder de arm.





"In 2016 dienden we klacht in met burgerlijke partijstelling", zegt meester Van Cauter. "De zaak zit nu nog in vooronderzoek. We hopen echter dat ze rap voor de raadkamer en vervolgens voor de rechter kan komen. Er zijn heel veel gedupeerden, wellicht zelfs 100 of meer. Er is al een vergadering geweest met een 20-tal gedupeerden waar bleek dat zij samen al aan twee miljoen euro kwamen. We hopen maar dat het gerecht dit serieus neemt. En vooral onderzoekt: waar is dat geld allemaal naartoe?"