Kortrijksestraat uren versperd na botsing met truck 27 november 2018

02u25 0 Oostkamp De Kortrijksestraat in Ruddervoorde is gisterenvoormiddag urenlang onderbroken geweest na een ongeval.

Rond 6.30 uur reed een 36-jarige man uit Oostkamp met z'n oude Volkswagen in de richting van Zwevezele, toen hij een voorligger wilde inhalen. Tijdens het inhaalmanoeuvre ging zijn wagen volgens de politie Het Houtsche wellicht aan het slippen. De Oostkampenaar verloor de controle over het stuur en knalde op een vrachtwagen die in de tegenovergestelde richting reed. De truck en de Volkswagen belandden in de gracht. De automobilist moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden en werd overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De trucker kwam met de schrik vrij. Het takelen van beide voertuigen nam wel enkele uren in beslag. Pas tegen 10.45 uur werd de rijbaan opnieuw opengesteld voor het verkeer. (SDVO)