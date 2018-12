Korte Akkerstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer Siebe De Voogt

12 december 2018

De Korte Akkerstraat in Hertsberge wordt vanaf volgende week afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De gemeente neemt de maatregel om de verkeersveiligheid van de fietsers en bewoners te verhogen. Ter hoogte van de Proosdijstraat zullen in de Korte Akkerstraat paaltjes geplaatst worden om auto’s en vrachtwagens tegen te houden. Vanaf dan zal het gemotoriseerd verkeer de straat voortaan enkel kunnen bereiken via de Akkerstraat.