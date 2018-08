Kinesist sterft bij klap tegen brug 21 augustus 2018

02u29 0 Oostkamp Een 46-jarige kinesist uit Oostkamp is gistermorgen om het leven gekomen bij een ongeval in Loppem.

Jurgen Delhaye reed rond 6.30 uur met zijn Mini Cooper in de Steenbrugsestraat in de richting van Loppem-dorp. Ter hoogte van de snelwegbrug aan het doolhof verloor hij om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. De wagen week van zijn rijstrook af en knalde volgens de politie Het Houtsche met hoge snelheid tegen een van de brugpijlers. De brandweer en mug rukten nog uit, maar voor de veertiger kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie zette de Steenbrugsestraat af voor alle verkeer. Het Brugse parket stelde geen verkeersdeskundige aan. "Omdat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren", klinkt het. De oorzaak van de crash zal zo wellicht voor altijd een raadsel blijven.





Tennisclub

Jurgen Delhaye was een bekende en geliefde kinesist in Oostkamp en omstreken. Samen met zijn echtgenote stampte hij 14 jaar geleden zijn eigen zaak Origo uit de grond. De kinepraktijk in de Loppemsestraat groeide de voorbije jaren gestaag. Samen met zijn vrouw werkte Jurgen er samen met nog drie andere kinesisten. Daarnaast was hij al jaren actief bij tennisclub TC Orscamp. De man laat twee kinderen achter. Zaterdag om 14 uur wordt in de Sint-Pieterskerk in Oostkamp de afscheidsviering gehouden. (SDVO)