Kinderen versieren esdoorn met vredesboodschap 29 augustus 2018

Het programma van de Bevrijdingsherdenking van Wereldoorlog II in Moerbrugge is komende zondag uitgebreid. Voorafgaandelijk aan de misviering wordt om 9.15 uur hulde gebracht aan het monument van Roger Standaert op de hoek van de Veld- en Koestraat. Kinderen zullen er een vredesboodschap op een esdoorn aanbrengen. De Bevrijdingsherdeking is een jaarlijks terugkerend initiatief van het feestcomité Moerbrugge. De leden willen in samenwerking met de gemeente de Slag van Moerbrugge levendig houden. Die vond plaats van 8 tot 12 september 1944. Na de hulde aan het monument van Roger Standaert is iedereen vanaf 9.45 uur welkom op de herdenking aan de Sint-Godelievekerk. De eucharistieviering begint om 10 uur. Om 10.45 uur gaat een optocht van start naar het Vredesmonument, waar om 11 uur een herdenkingsplechtigheid met bloemenhulde plaatsvindt onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Eendracht. (SDVO)