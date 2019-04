Kinderen kunnen tijdens 11de Jeugdzwemloop opnieuw proeven van duatlon Siebe De Voogt

10 april 2019

13u20 2 Oostkamp In en rond De Valkaart in Oostkamp gaat op woensdag 1 mei de elfde Jeugdzwemloop door. Kinderen vanaf zes jaar kunnen tijdens de wedstrijd hun eerste stappen zetten in de duatlonsport.

Duatlonvereniging Baliebrugge en Zwemclub De Valkaart Oostkamp slaan ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar voor het organiseren van de Jeugdzwemloop. Het evenement kadert in de Multisport Kids Toer, die de deelnemers op een recreatieve manier wil laten proeven van twee verschillende sporten gebundeld in één organisatie. De kinderen zwemmen eerst een aantal baantjes in het zwembad van De Valkaart en moeten daarna hun loopschoenen aantrekken om een parcours af te leggen in het nabijgelegen park. De plaatsen en tijden worden per deelnemer netjes bijgehouden. Deelnemen is vrij voor iedereen vanaf zes jaar. De wedstrijden worden afgewerkt in verschillende leeftijdscategorieën. De Jeugdzwemloop gaat om 13 uur van start. Iedereen krijgt na afloop een medaille. Inschrijven kost 6 euro en kan online via www.zvo.be. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 175 jonge sporters deelnemen.