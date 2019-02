Kindercarnaval trekt zaterdag opnieuw door de straten van Oostkamp Siebe De Voogt

26 februari 2019

14u13 0 Oostkamp Komende zaterdag trekt het jaarlijkse kindercarnaval opnieuw door de winkelstraten van Oostkamp. Kinderen die zich verkleden als hun favoriete strip- of boekenpersonage, krijgen een mooie prijs.

Het kindercarnaval gaat om 14 uur van start in de polyvalente zaal van OostCampus met een heuse carnavalsshow. Daarna trekken de kinderen in stoet en onder begeleiding van een fanfare door het Oostkampse winkelcentrum. Wie verkleed komt als een strip- of boekenpersonage, krijgt het jeugdboekenmaand-vriendenboekje mee naar huis. Deelname aan het kindercarnaval kan tot de leeftijd van 12 jaar en kost 4 euro per kind. In die prijs zit een hapje en drankje inbegrepen. Volwassenen kunnen gratis mee.