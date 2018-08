Kinderboeken rond gevoelige thema's te leen in bib 23 augustus 2018

De bibliotheek in Oostkamp leent voortaan koffertjes uit met kinderboeken rond gevoelige thema's. "Het is niet gemakkelijk om als ouder of opvoeder over bepaalde onderwerpen te praten. Daarom creëerden we de koffertjes rond zes veelvoorkomende thema's om de gesprekken te ondersteunen", klinkt het. De zes thema's zijn echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, psychische problemen bij ouders, rouwverwerking, bang zijn en omgaan met kanker. De koffertjes zijn bestemd voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar en kunnen ontleend worden door leerkrachten of (groot)ouders in het infopunt van de bibliotheek. (SDVO)