KDC bezit nieuw kunstgrasveld 03 juli 2018

Op het domein Riderfort heeft KDC Ruddervoorde een gloednieuw kunstgrasveld in gebruik genomen. Het veld van 55 op 100 meter groot voldoet aan de vereisten van de FIFA en bestaat niet uit rubberkorrels, maar een 100 procent natuurlijke vulling op basis van kurk. Naast het kunstgrasveld kreeg de voetbalclub ook een duiveltjesterrein van 25 op 35 meter. "De aanleg past binnen een vernieuwde erfpacht- en gebruikersovereenkomst met de gemeente en met een toelage van maximaal 400.000 euro", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). "Het moet KDC Ruddervoorde in staat stellen de aanleg te betalen zonder eigen inbreng." Naast de twee velden investeerde de gemeente ook 46.000 euro in nieuwe daken voor de hoofdtribune, een nieuwe aardgasaansluiting en vernieuwde ventilatie in de kleedkamers. (SDVO)