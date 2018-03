Juwelen gestolen bij drie inbraken in woningen 27 maart 2018

03u07 0

Zaterdag werd tot drie keer toe ingebroken in de buurt van de Bloemenwijk in Oostkamp. Inbrekers drongen woningen binnen in de Leliestraat, Jasmijnstraat en de Boudewijnlaan.





De daders gingen daarbij telkens op dezelfde manier te werk: ze begaven zich naar de achterzijde van het huis en praamden daar een deur of raam open. Op twee plaatsen maakten ze op die manier juwelen buit. In de derde woning werd kledij gestolen.





Nog in de Leliestraat en in de Poelstraat probeerden dieven ook hun slag te slaan in woningen. Daar slaagden ze evenwel niet in hun opzet. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de feiten. Meer dan waarschijnlijk zijn die het werk van één en dezelfde bende.





(SDVO)