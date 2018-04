Jarige slaat buitenwipper op feest 27 april 2018

Een 52-jarige man uit Oostkamp riskeert een werkstraf van 70 uur na twee vechtpartijen vorige zomer. Op 20 juli vierde R.S. zijn verjaardag met enkele vrienden in zomerbar The Night in Sint-Michiels. Nadat binnen tumult ontstond, werd S. buitengezet door de security. De discussie ging verder, waarop de man een vuistslag uitdeelde aan een buitenwipper. "Mijn cliënt voelde zich bedreigd, maar had zo niet mogen reageren", stelde zijn advocaat. In augustus kreeg R.S. het evenwel opnieuw aan de stok met twee jongemannen in café 't Putje tijdens het festivalweekend van ParkPop. Weer sloeg hij één van hen in het gezicht. "De vriend van het slachtoffer had mijn vriendin lastig gevallen. Ik had een glas te veel op", vertelde S. zelf. Mogelijk krijgt de man op 24 mei door z'n blanco strafblad opschorting van straf. (SDVO)