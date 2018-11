Jan De Keyser legt eed af als burgemeester 30 november 2018

In de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge hebben gisteren vier burgemeesters hun eed afgelegd. Het zijn de eerste 'nieuwe' burgemeesters die aangesteld worden. In onze regio kreeg Jan De Keyser (CD&V) de eer. Hij volgt zichzelf op als burgemeester van Oostkamp. "Dit is toch altijd een plechtig en uniek moment", zegt De Keyser. "Maar ik geef toe dat het ietsje minder speciaal is dan in april 2017." Ook Lies Laridon (CD&V) uit Diksmuide maakte het al eerder mee. Joris Hindryckx (CD&V) uit Houthulst was vroeger al eens burgemeester, maar werkte de voorbije jaren als schepen. Een taak die hij combineerde met zijn directiefunctie bij Vives. Anthony Dumarey (Open Vld) uit Oudenburg volgt huidig burgemeester Peter Velle (CD&V) op. (BHT)