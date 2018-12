Italiaans restaurant “Il Faro” opent de deuren in Stationsstraat Siebe De Voogt

05 december 2018

20u31 0

Een tiental jaar na het verdwijnen van restaurant Michelangelo in de Kapellestraat, heeft Oostkamp opnieuw een Italiaans restaurant. Pino Quaranta en z’n vrouw Maria Guglielmi verhuisden met hun zaak Il Faro – vertaald “De vuurtoren” - van Gent naar een pand in de Stationsstraat. “Zes jaar lang zaten we gevestigd in de Kunstlaan, daarvoor hadden we onze zaak in Heist”, vertelt de in Duitsland geboren Siciliaan. “We wonen echter in Wingene en waren op zoek naar een locatie dichter bij huis. Het gebouw in de Stationsstraat ligt pal in het centrum en is dan ook ideaal gelegen.” Chef Pino biedt de klanten in z’n restaurant nog de echte klassieke Italiaanse keuken aan. “Aanpassingen naar de Frans-Belgische keuken zijn uit den boze”, zegt hij. “Een Siciliaanse ossobucco is één van de specialiteiten van het huis op onze kaart. De mensen kunnen ook opteren voor lekkere pasta’s of ons bekende pizza’s. In 2016, 2017 en 2018 werden we immers verkozen tot het beste Italiaanse restaurant van Oost-Vlaanderen.” Il Faro is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 12 tot 14.30 uur en van 18 tot 21.30 uur. Op zondag is het restaurant enkel ’s avonds open. Maandag is de vaste sluitingsdag. Meer info vindt u op de Facebookpagina van de zaak.